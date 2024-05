Temptation Island - ex protagonista in dolce attesa svela | Abbiamo deciso di non conoscere il sesso del bebè fino alla nascita!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 25 maggio 2024) Sarà presto mamma del suo primoun’exdi una delle passate edizioni di, il docu reality raccontato da Filippo Bisciglia che tornerà in onda fra qualche settimana. Jessica Battistello, che aveva partecipato al reality delle tentazioni insieme al fidanzato dell’epoca, Andrea Filomena nel 2019, ha annunciato pochi giorni fa di essere indall’attuale compagno, l’imprenditore Stefano Francesconi. Sarà un maschietto o una femminuccia il loro primogenito? Attraverso una box di domande l’ex volto diha confessato di volerlo scoprire solo: No, non lo sappiamo. Lo scopriremo il giorno della. Un’utente le ha chiesto come facciano a resistereal parto e se hanno delle preferenze. Ecco cosa ha risposto la Battistello: Ce lo chiedono tutti! Boh siamo strani. Io ho la preferenza per il maschio. Ste inizialmente anche, invece ultimamente e più per la femmina, boh! Jessica ha poi raccontato che è stata una gravidanza fortemente voluta, tant’è che ilsi è fatto attendere per ben 10 mesi: Locercato sì! È arrivato dopo 10 mesi! L'articolo proviene da Isa e Chia.