Temptation Island - Alessio e Lavinia di U&D sono la prima coppia

Temptation Island, il programma prodotto da Fascino PGT, la società di produzione di Maria De Filippi, torna sul piccolo schermo in prima serata su Canale 5. Si tratta ormai di un appuntamento fisso per gli spettatori che attendono le nuove coppie e le nuove storie che ruotano intorno a loro e ai tentatori e alle tentatrici che incontrano nei rispettivi villaggi.

Temptation Island, due volti di Uomini e Donne saranno la prima coppia del programma? L'indiscrezione Si avvicina sempre di più la partenza della nuova edizione di Temptation Island. Il programma di Canale Cinque, che sarà ancora condotto dal bravissimo Filippo Bisciglia, sta lavorando al cast della nuova edizione, essendo in cerca di nuove coppie in grado di catalizzare l'attenzione e rubare il cuore del pubblico, un po' come accaduto lo scorso anno per Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che hanno vissuto un anno da favola, coronato dalla vittoria della campana al Grande Fratello e dal loro ritorno di fiamma.

361magazine