Tempi più duri per i furbetti del Fisco

(Di sabato 25 maggio 2024) Per idelnel Lecchese sarà più difficile evadere le tasse e frodare. Il procuratore della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso, il comandante provinciale della Gdf colonnello Emilio Fiora (nella foto) e Stefano Valente, direttore dell’Agenzia delle Entrate locale, hanno firmato un protocollo d’intesa per collaborare alle indagini sui diversi reati tributari. Il memorandum prevede modalità veloci e condivise di cooperazione e un coordinamento tra magistrati, investigatori delle Fiamme gialle e funzionari delle Entrate, pur nel rispetto della diversità e dell’indipendenza di ciascuno, oltre che dei compiti. "L’intesa consentirà di elevare sensibilmente il livello di contrasto all’evasione e ai correlati illeciti penali mediante ricorso a procedure informatizzate nell’interscambio di dati e documenti di reciproco interesse istituzionale, nonché con l’adozione di criteri di semplificazione, concentrazione e riduzione dei, garantendo elevati standard di riservatezza", spiega il colonnello Emilio Fiora.

Il governo continuerà a lottare contro i furbetti, mentre c'è tutta la volontà di aiutare chi vuole pagare ma è impossibilitato a saldare per intero il proprio debito con il fisco". Lo assicura il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in una nota in cui annuncia l'ok del cdm ai decreti legislativi sulla riscossione e sui giochi. quotidiano

La riforma del fisco, che Giorgia Meloni ha presentato con orgoglio, sta infiammando il dibattito politico. "Non è solo un ammasso di regole, ma uno dei perni attorno ai quali ruota il tessuto economico della nazione, uno degli strumenti attraverso i quali lo Stato può prosperare, mettendo le aziende nelle condizioni migliori per produrre ricchezza", ha ricordato la premier. iltempo

