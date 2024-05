Teatro Solare rilegge il Boccaccio Decameron itinerante tra le rose

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Le novelle delprotagoniste di questo ultimo fine settimana di maggio.promuove una nuova edizione de ’Il Sole di Primavera’, che va in scena oggi e domani nel giardino di Villa il Palmerino (via del Palmerino, 10). Lo spettacolo ’’ nasce da un’idea di Ludovico Fededegni, vincitore del premio Ubu 2022 under 35 e grande appassionato di, che propone una selezione di otto novelle dalrealizzate con gli attori della compagniainsieme ai partecipanti del laboratorio ’Le domeniche del generale’. "Rincorrendo il sogno di timbrarle tutte – racconta Fededegni – pguiamo la nostra riscoperta delle novelle delcon altre sette novità e un classico del repertorio, per un’altra matta serata in villa. E questa volta ’matta’ per davvero: i protagonisti delle novelle non lasciano dubbi. Si va da giovani non molto furbi, a famosissimi scemi, passando per dei pazzi letteralmente da legare.