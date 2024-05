Tasse non pagate - il Governo rinuncia alle multe

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 25 maggio 2024) Hai delle“in sospeso” con lo Stato? Per te una bella notizia: ila recuperare i soldi delle. Stop. Il viceministro dell’Economia e Finanza Maurizio Leo ha annunciato una novità importantissima: ildi Giorgia Meloni segnerà una svolta decisiva per quel che riguarda l’evasione fiscale e il recupero dei debiti. vediamo che cosa cambierà. Buone notizia per chi ha debiti /Cityrumors.itL’Italia non brilla in quanto a pensioni e stipendi che restano tra i più bassi all’interno dell’Unione europea. Ragione per cui, ogni anno, non solo migliaia di giovani ma pure migliaia di pensionati si trasferiscono all’estero contribuendo, così, ad abbassare il Pil del nostro paese. L’Italia, tuttavia, in una cosa supera di gran lunga la media europea. In quanto ad evasione fiscale siamo quasi imbattibili. A dirlo è stato lo stesso Maurizio Leo, viceministro dell’Economia.