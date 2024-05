Tale e Quale Show - dopo 12 edizioni Loretta Goggi lascia la giuria e spiega le motivazioni

(Di sabato 25 maggio 2024)dice basta.12 anni il noto personaggio televisivoladi. In un lungo post pubblicato sui suoi profili social, lahato le ragioni che l’hanno portata a compiere questa scelta: Miei cari tutti, eccomi di nuovo a voi! Come state? Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente. Conosco molto bene questa sensazione che altre volte ho incrociato sul mio cammino ricordandomi ciò che mi ero ripromessa che sarebbe sempre stato al primo posto nella mia vita: la mia vita. Non mi sarei mai persa di vista! E così ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non hoto passare neanche un secondo.

Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show dopo 13 anni. Lo annuncia lei stessa, spiegando i motivi alla base della scelta di congedarsi dal talent show di Carlo Conti. “Miei cari tutti, eccomi di nuovo a voi! Come state? Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente. bubinoblog

Loretta Goggi dice basta. Dopo 12 anni il noto personaggio televisivo lascia la giuria di Tale e Quale Show. In un lungo post pubblicato sui suoi profili social, la Goggi ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a compiere questa scelta: Miei cari tutti, eccomi di nuovo a voi! Come state? Recentemente vi avevo comunicato del meraviglioso momento che sto vivendo con l’arrivo nella mia vita di una creatura che ha colmato di gioia e di tenerezza le mie giornate, i miei pensieri, il mio cuore facendo piazza pulita di qualsiasi progetto o iniziativa lavorativi mi passassero per la mente. isaechia

Perché Loretta Goggi ha lasciato Tale e Quale Show Non sarà più in giuria - Perché Loretta goggi ha lasciato tale e Quale Show Non sarà più in giuria - La notizia ha spiazzato i fan di tale e Quale Show: Loretta goggi non farà parte della giuria nella prossima edizione, che Carlo Conti condurrà su Rai1 ... lanostratv

Giuseppe Garibaldi scrive una lettera a Beatrice Luzzi: «Faccio sul serio e questa volta non ti deluderò» - Giuseppe Garibaldi scrive una lettera a Beatrice Luzzi: «Faccio sul serio e questa volta non ti deluderò» - Come riconquistare una donna delusa Il settimanale Di Più pubblica la lettera di Giuseppe Garibaldi, barman e collaboratore scolastico calabrese, che all'interno della Casa del Grande Fratello, aveva ... ilmessaggero

Tale e Quale Show, Loretta Goggi annuncia l’addio al programma - tale e Quale Show, Loretta goggi annuncia l’addio al programma - Loretta goggi lascia tale e Quale Show. Dopo 13 anni, la figura cardine del programma presentato da Carlo Conti non farà parte della prossima stagione dello show di grande successo trasmesso il ... comingsoon