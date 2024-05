Tajani riceve il primo ministro palestinese | Dall’Italia altri 35 milioni per la popolazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Roma, 25 maggio 2024 – "Ho informato Mustafa (il, ndr) che il governo ha disposto nuovi finanziamenti a favore della, per un totale di 35di euro, che vanno ad aggiungersi a quanto già fatto in risposta alla crisi. Di questi, 5saranno destinati a Unrwa". Lo ha detto ildegli Esteri Antonioche ha incontrato alla Farnesina ildegli Esteri e degli Emigrati dell'Autorità, Mohammed Mustafa. "L'Italia, grazie alle sue posizioni equilibrate, vuole svolgere un ruolo di ponte e lavorerà con sempre maggiore intensità affinché si chiuda questa fase dello scontro militare a Gaza. In questo si inserisce la visita a Roma del, che è la prima in Europa dal suo insediamento", ha sottolineatocon riferimento all'incontro alla Farnesina.