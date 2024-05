Tabellone Atp Lione 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilprincipale del torneo Atp di, che si svolgerà sulla terra rossa francese da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio. Ugo Humbert e Alexander Bublik sono le prime due teste di serie del torneo transalpino a pochi giorni dallo start ufficiale del Roland Garros. Al via anche due tennisti italiani, entrambi a caccia degli ultimi punti fondamentali per conquistare le Olimpiadi: Darderi è in questo momento in vantaggio su Sonego, che invece insegue. Ecco ilprincipale completo del torneo Atp di. MONTEPREMI E PRIZE MONEY COPERTURA TVATPFINALE (WC) Mpetshi Perricard b. (6) Etcheverry 6-4 1-6 7-6(7) SEMIFINALI (6) Etcheverry b. Darderi 6-2 6-4(WC) Mpetshi Perricard b. (2) Bublik 6-4 7-5 QUARTI DI FINALE (6) Etcheverry b. Koepfer 6-3 6-1Darderi b. Rinderknech ritiro (WC) Mpetshi Perricard vs (Q) Gaston 6-4 4-6 6-3 (2) Bublik b. Kotov 6-7(4) 7-6(4) 6-3 SECONDO TURNO Koepfer b.

