Superbonus - Giorgetti | Ora si vergogna anche chi lo difendeva

A Notizie.com il professore ordinario di economia politica all’Università Lumsa dice: “Le banche non possono tenersi in pancia dei crediti che non possono utilizzare, farebbero perdite ingenti ed è contro la logica del mercato “Penso che il ministro Giorgetti abbia ragione nella sostanza, direi che abbiamo un po’ esagerato col Superbonus, ma è anche vero che quando la normativa esiste e i contratti sono scritti fare dei provvedimenti retroattivi è contro la logica del mercato, quindi è necessario trovare una via di mezzo, un modo che riconosce qualche discrimine per riconoscere i contratti scritti senza doverli scrivere di nuovo“.

