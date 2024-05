(Di sabato 25 maggio 2024) È tutto pronto per la terza edizione delle ‘Finals di Minibasket’, la manifestazione organizzata dalla Fip Reggio che chiude la stagione dei piccoli. Oggiinizio alle cerimonia di apertura che vedrà sfilare le otto finaliste della categoria Esordienti suldel PalaBigi. Si giocherà anche alla palestra Guidetti (ex-Gil), alla Lepido e sul playground di via Franchetti. Dopo le edizioni di Scandiano e Reggiolo, toccherà a Reggio ospitare la due giorni di partite che coinvolgerà i nati tra il 2012 e il 2017. Oggi gli Esordienti, domani gli Aquilotti Big e Open (sfilata al PalaBigi alle 9,30) mentre dalle 15 spazio agli Aquilotti Small e agli Scoiattoli. In campo oltre 350 bambini provenienti da 15 società: La Torre, Jolly, Scuola Basket Reggio Emilia, Pallacanestro Novellara, Heron Bagnolo, Basket Campagnola, Icare Cavriago, Polisportiva Pegaso, Polisportiva Bibbianese, Pallacanestro Scandiano, Magic Basket Rubiera e Aquile Gualtieri e due club lombardi: Fenice Suzzara e PQ Quistello.

Sul parquet i cestisti in erba. A dare il via sarà Momo Faye - Sul parquet i cestisti in erba. A dare il via sarà Momo Faye - È tutto pronto per la terza edizione delle ‘Finals di Minibasket’, la manifestazione organizzata dalla Fip Reggio che chiude la stagione dei piccoli cestisti. Oggi sarà Momo Faye a dare inizio alle ... ilrestodelcarlino

Minibasket: nel weekend le finali per 350 bambini - Minibasket: nel weekend le finali per 350 bambini - REGGIO EMILIA – Tutto pronto per la terza edizione delle finals di Minibasket, la manifestazione organizzata dalla Fip Reggio Emilia che chiude la stagione sportiva dei piccoli cestisti. Domani (Sabat ... reggionline

Michael Jordan apre una clinica per i più poveri: «Ho scelto Wilmington perché mi ha cresciuto qui, lui ora non c'è più» - Michael Jordan apre una clinica per i più poveri: «Ho scelto Wilmington perché mi ha cresciuto qui, lui ora non c'è più» - a dare supporto a chi non se lo può garantire. Siamo qui per aiutarvi e non importano i soldi. Faremo tutto quello che serve per aiutarvi, perché questo è proprio ciò che accadde a me, io vengo da qui ... leggo