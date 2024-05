Successo per Festival del Giallo alla Floridiana di Napoli - mille spettatori per i racconti dei maggiori scrittori italiani

Giovedì 23 alle 16 Paolo Ricchiuto, autore de ‘Le chiavi di casa’ sarà intervistato da Giancarlo Marino, per il ciclo Incontri programmato nell’ambito del Festival del Giallo (Villa Floridiana, Vomero – 23/26 maggio). Ricchiuto, avvocato esperto di privacy, ha esordito pubblicando con Giunti il suo romanzo ‘Le chiavi di casa’, che ha riscosso gran successo di pubblico e di critica, tanto da essere anche tra i finalisti del premio ‘Ceresio in giallo’. ildenaro

Susana Martin Gijòn al Festival del Giallo: «Un giornalista napoletano nella mia prossima trilogia» - Susana Martin Gijòn al festival del giallo: «Un giornalista napoletano nella mia prossima trilogia» - Giurista specializzata in relazioni internazionali e diritti umani, nata a Siviglia quarantatré anni fa, Susana Martín Gijón inizia il suo primo tour italiano domenica ... ilmattino

Napoli, successo per il Festival del giallo a villa Floridiana - Napoli, successo per il festival del giallo a villa Floridiana - Il festival del giallo riempie la Floridiana di Napoli con mille spettatori nel primo giorno della terza edizione della rassegna che respira la nuova location. C’è soddisfazione ... ilmattino

LA RASSEGNA - Successo per il Festival del Giallo alla Floridiana di Napoli, mille spettatori per i racconti dei maggiori scrittori italiani - LA RASSEGNA - Successo per il festival del giallo alla Floridiana di Napoli, mille spettatori per i racconti dei maggiori scrittori italiani - Il festival del giallo riempie la Floridiana di Napoli con mille spettatori nel primo giorno della terza edizione della rassegna che respira la nuova location. C’è soddisfazione del pubblico e degli s ... napolimagazine