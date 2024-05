Subito l’Iva e regole chiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Hanno messo sul tavolo, programmi elettorali alla mano, le loro idee per lo sviluppo economico. Anis, l’associazione che riunisce gli industriali sammarinesi nei giorni scorsi ha incontrato tutti i partiti e i movimenti politici che si presenteranno alle elezioni del 9 giugno. "Ringraziamo tutti i partecipanti per la disponibilità dimostrata e per lo spirito costruttivo con cui si sono confrontati con noi – le parole della presidente dell’Anis, Neni Rossini –. In ogni incontro abbiamo sottolineato come l’economia reale stia continuando a sostenere il Paese e ne garantisca lo sviluppo futuro, ma anche che questo grande potenziale oggi si gioca sulla capacità di competere nel mercato globale e di attrarre nuovi investimenti nel territorio. Pertanto competitività e attrattività sono obiettivi che tutto il sistema Paese deve condividere". Da lì a fissare le priorità il passo è breve. Un sistema di, burocrazia snella ed efficienza della pubblica amministrazione, infrastrutture moderne e accreditamento sui mercati internazionali i punti su cui gli imprenditori battono pensando a chi, presto, sarà chiamato a governare il Paese.