Subacquea inclusiva | così l’acqua può aiutare a combattere il disagio

(Di sabato 25 maggio 2024) di Marco Pozzi Per un giocatore di basket o di volley, quando si gioca, intorno si hanno i cori dei tifosi dentro al palasport; per un giocatore di tennis, si hanno volti che rimbalzano nel silenzio guardando la pallina; per una danzatrice su ghiaccio si ha la musica che dà il ritmo alla propria esibizione. E se intorno ci fosse una dimensione irreale, tutta distorta nei suoni e nei riflessi, che in più esercita uno strano effetto sul tatto, magari pure nell’olfatto? Quale sport può fregiarsi di questa particolarità? È l’immersione, spesso associata allo svago vacanziero d’un’escursione piuttosto che a una disciplina sportiva vera e propria. E invece lo è, per come richieda un allenamento del corpo, aggiunto a uno studio tecnico delle leggi naturali e a un controllo mentale che forse non ha eguali per complessità e importanza. Ne ho parlato con Marica Baggio e Riccardo Squinzani, presidente e vice dell’associazione “Nsa – NuotoApnea”, istruttori che dal 2018 sperimentano larivolta a persone con qualsiasi tipo di disabilità (fisica, cognitiva e sensoriale); organizzano laboratori inclusivi, unaper tutti insegnata col metodo didattico chiamato “Diverseability”, nato col supporto di Dan (Divers Alert Network, un 118 subacqueo), con lezioni in piscina e uscite in mare, e diploma finale.