Sub annega nel lago | scatta l’allarme e arrivano i soccorritori - ma era un' esercitazione Nessuno era stato avvisato

(Di sabato 25 maggio 2024) Mandello del Lario (Lecco), 25 maggio 2024 – Sub in difficoltà neldi Como al largo di Mandello del Lario. Ma è un falso allarme, anzi un', solo chedeiera. Questa mattina, da riva, qualcuno ha notato un sommozzatore in difficoltà al Moregallo, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del Lario, una zona dove sono morti molti sub: lì in appena un anno e mezzo hanno infatti perso la vita cinque subacquei. E' subitota la telefonata agli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza, che a loro volta hanno immediatamente mobilitato carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Croce rossa. Per fortuna in acqua non c'erain difficoltà: era semplicemente in corso un'tra sommozzatori, di cui tuttaviatra chi di dovere ne sapeva nulla. Una volta accertato che non c'era bisogno del loro aiuto, ihanno invertito la rotta e sono rientrati alle rispettive basi.