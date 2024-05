Studenti italiani sfoggiano conoscenza della lingua cinese in un concorso

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 25 maggio 2024) Macerata, 25 mag – (Xinhua) – Undisi e’ tenuta questa settimana in Italia, nella citta’ di Macerata, conda otto universita’ del Paese che hanno mostrato le loro abilita’ scritte e orali nel corso di due giorni di attivita’. La 23esima edizione del Chinese Bridge –diperuniversitari stranieri Italia-San Marino, ha dato aglil’opportunita’ di mostrare le loro competenze linguistiche in una prova scritta e in una competizione dal vivo. La competizione in loco consisteva in un discorso, un talent show e una sessione di domande e risposte. Nella sessione del discorso, con il tema “Un Mondo, Una Famiglia”, glihanno espresso le loro opinioni sull’amicizia sino-italiana e sul benessere comune del mondo. “Il mondo di oggi e’ un villaggio globale,” ha detto Eduardo Accorroni dall’Universita’ di Macerata, aggiungendo che la comunita’ globale dal futuro condiviso proposta dalla Cina e’ esattamente cio’ di cui il mondo ha bisogno in questo momento.