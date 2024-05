Studentessa si ammala di sclerosi multipla ma il PDP arriva troppo tardi | bocciata Il TAR però ribalta tutto

Lodi, malata di sclerosi e bocciata. Il Tar la riammette al liceo: "Non è stata aiutata in tempo" - Lodi, malata di sclerosi e bocciata. Il Tar la riammette al liceo: "Non è stata aiutata in tempo" - La studentessa segue la didattica da casa, ma l’anno si conclude con quattro insufficienze. Il ricorso dà ragione ai genitori. "Il piano su misura arrivato a fine lezioni, è mancata l’attenzione" ... ilgiorno

Bra si illumina di rosso per sensibilizzare sul tema della sclerosi multipla - Bra si illumina di rosso per sensibilizzare sul tema della sclerosi multipla - Anche la città di Bra aderisce all’iniziativa e per simboleggiare l’attenzione verso le persone colpite da questa malattia illuminerà di rosso i portici di Palazzo Garrone e piazza Caduti per la ... targatocn

Fedez, salta partecipazione da Cattelan per motivi di salute. Ma dice: "Nulla di grave" - Fedez, salta partecipazione da Cattelan per motivi di salute. Ma dice: "Nulla di grave" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fedez, salta partecipazione da Cattelan per motivi di salute. Ma dice: 'Nulla di grave' ... tg24.sky