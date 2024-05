Strudel di frolla alla Nutella | semplice e super goloso!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 25 maggio 2024) Lodiè un’alternativagolosa,appagante rispetto al classico dolce altoatesino a base di mele e pinoli. È un concentrato peccaminoso di puro piacere per grandi, ma soprattutto per i più piccini, che sgraneranno gli occhi non appena lo vedranno comparire sulla tavola. A colazione, a merenda o a fine pasto, è una meraviglia. L’impasto avvolge un generoso strato della crema spalmabile più famosa e amata al mondo. La ricetta è facilissima da realizzare, ma rispettiamo i tempi di riposo del panetto per garantirci una resa fragrante e una riuscita assicurata. Servono pochissimi ingredienti, tutti già presenti nelle nostre cucine. Che ne dite di metterci al lavoro e scoprire insieme tutti i passaggi per questo dessert delizioso? Non perdiamo altro tempo e cominciamo!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 300 gr di farina 110 gr di zucchero 110 gr di burro 1 uovo 5 gr di lievito per dolci 1 pizzico di sale 1 cucchiaino di estrattovaniglia q.