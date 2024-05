Stop cannabis light - emendamento governo al ddl sicurezza

Cannabis light, vietata coltivazione e vendita: arriva l'emendamento del governo al ddl sicurezza - cannabis light, vietata coltivazione e vendita: arriva l'emendamento del governo al ddl sicurezza - stop alla cannabis light. Il governo con un emendamento al ddl sicurezza in esame in commissione alla Camera propone di intervenire sulla legge a sostegno della filiera della canapa ad uso industriale ... ilmessaggero

Emendamento del governo al Dl sicurezza: stop alla cannabis light - Emendamento del governo al Dl sicurezza: stop alla cannabis light - stop alla cannabis light. Il governo con un emendamento al ddl sicurezza in esame in commissione alla Camera propone di intervenire sulla legge a sostegno della filiera della canapa ad uso industriale ... gazzettadiparma

NY's embattled cannabis leader tells Hochul he's stepping down now - NY's embattled cannabis leader tells Hochul he's stepping down now - Chris Alexander, executive director of the Office of cannabis Management, told Gov. Kathy Hochul he's leaving the agency rather than staying through summer ... timesunion