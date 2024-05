Stop alle sculacciate ai bambini L’appello del pediatra | Fanno solo cadere l’autostima del bambino e non si ottengono effetti educativi

(Di sabato 25 maggio 2024) IlItalo Farnetani, professore ordinario dell'Università Ludes-United Campus of Malta, lancia un appello affinché in Italia sia vietato l'uso della sculacciata ai. L'articolo . .

"Italia vieti sculacciate ai bambini", l'appello del pediatra - "Italia vieti sculacciate ai bambini", l'appello del pediatra - I medici inglesi chiedono di chiarire in norme che non esistono punizioni fisiche ragionevoli. Farnetani: 'Meglio dire quei no che aiutano a crescere' ... adnkronos