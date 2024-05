Stop alla cannabis light - lo prevede un emendamento al ddl sicurezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 maggio 2024 - Il governo dice bastae lo fa con unal ddlin esame in commissioneCamera. L'propone di intervenire sulla legge a sostegno della filiera della canapa ad uso industriale, con quantità di Thc inferiore allo 0,2%. La norma vieta la coltivazione e la vendita delle infiorescenze, anche dia basso contenuto di Thc, per usi diversi da quelli espressamente indicati nella legge stessa, e quindi quelli industriali consentiti. Il commercio o la cessione di infiorescenze viene punito con le norme del Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti, parificando laa quella non. .