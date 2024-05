Stoltenberg | Via il divieto a Kiev di usare armi per colpire Mosca

(Di sabato 25 maggio 2024) Stanno suscitando scalpore e preoccupazioni le parole che il segretario generale della Nato, Jens, ha rilasciato in un'intervista al settimanale The Economistinfatti ha invitato gli alleati a «togliere ildi utilizzare lefornite all'Ucraina pero il territorio russo». Un messaggio rivolto in maniera chiara agli Stati Uniti dopo le ultime incertezze e precauzioni avanzate dalla Casa Bianca sulla fornitura anche dei sistemi di difesa aerea all'Ucraina .

"Noi vogliamo la pace non l'anticamera della terza guerra mondiale. L'Italia non è in guerra con nessuno e se è stato giusto aiutare militarmente l'Ucraina, allo stesso tempo non se ne parla nemmeno di togliere il divieto di colpire obiettivi militari in Russia": lo dice Matteo Salvini, commentando le parole del segretario della Nato. fanpage

