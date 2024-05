Stoltenberg - via divieto a Kiev contro obiettivi in Russia

(Di sabato 25 maggio 2024) Jensha invitato gli alleati della Nato che forniscono armi all'Ucraina a porre fine aldi usarle per colpiremilitari in. Lo riporta il settimanale The Economist, che ha intervistato il Segretario generale dell'Alleanza. Il chiaro obiettivo di, anche se mai nominato, è la politica del presidente statunitense Joe Biden - scrive l'Economist - dillare ciò che l'Ucraina può e non può attaccare con i sistemi forniti dagli americani. .

