Stoltenberg NATO | L’Ucraina usi le nostre armi per colpire obiettivi in Russia

(Di sabato 25 maggio 2024) La guerra dellain Ucraina procede a passi spediti verso un aggravamento generale che potrebbe portare all’allargamento del conflitto a tutta Europa. I russi avanzano costringendo alla ritirata interi contingenti dell’esercito ucraino e Kiev teme seriamente di perdere e di restare travolta. Lada un lato e la Francia dall’altro stanno facendo esercitazioni connucleari. In questo contesto altamente drammatico lasta per dare il via libera al presidente ucraino Zelensky: potrà usare leoccidentali pernemici direttamente sul suolo russo. Sarebbe una svolta drastica che, sommata all’atteggiamento guerrafondaio di Vladimir Putin, rischia di far compiere al conflitto un balzo in avanti. Può infatti determinare una contro-reazione russa ancora più pesante, fino all’innesco di una guerra in tutta Europa. Per il momento, comunque,non può utilizzare i missili americani Atacms a lungo raggio perin territorio russo.

Roma, 25 maggio 2024 – Il segretario generale Jens Stoltenberg ha invitato gli alleati della Nato che forniscono armi all'Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. Lo riporta il settimanale The Economist, che ha intervistato il Segretario generale dell'Alleanza. quotidiano

