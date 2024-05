Stoltenberg Nato | L’Ucraina deve essere libera di colpire obiettivi in Russia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 25 maggio 2024) Laaccelera sul fronte ucraino eribadisce che l’invio di truppenon è ipotizzato. “Il nostro obiettivo era duplice: sostenere, come facciamo, ma anche garantire che il conflitto non si trasformi in una guerra su larga cala. Non saremo parte del conflitto”, dice. Ma al contempolancia quindi un messaggio alla: gli attacchi informatici potrebbero far scattare l’articolo 5 se fossero di portata estremamente rilevante. Se la cyberoffensiva fosse “massiccia, potremmo invocare l’articolo 5 e rispondere non solo nel cyberspazio ma anche in altri ambiti per proteggere gli alleati della”. Poi, sul terreno militare, il segretario generale dellainvita gli alleati che forniscono armi ala porre fine al divieto di utilizzarle permilitari in. L’Economist, che ha intervistato, che scrive che “il chiaro obiettivo” del segretario generale della, “anche se non indicato”, sarebbe “la politica del presidente americano Joe Biden riguardo il controllo di ciò chepuò e non può attaccare con i sistemi forniti dagli Usa”.