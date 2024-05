Stoltenberg | Kiev usi le armi degli alleati Nato per colpire Mosca

(Di sabato 25 maggio 2024) Per il segretario dell'Alleanza, i Paesiche fornisconoall'Ucraina dovrebbero permettere alle forze armate didi utilizzarle anche perobiettivi militari in Russia.

Stoltenberg ha invitato gli alleati della Nato che forniscono armi all'Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. Lo dice in una intervista a The Economist. Secondo il settimanale il leader dell'Alleanza si riferisce in particolare agli Stati Uniti. fanpage

Le linee rosse esistono fino a quando non vale la pena varcarle sperando di evitare la sconfitta. Così, per l’ennesima volta, gli Stati Uniti sono pronti a venir meno a un diktat considerato tale fino a pochi giorni fa: vietato per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky usare armi americane per colpire la Russia. ilfattoquotidiano

