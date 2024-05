Cosa accadrebbe in Germania con la scomparsa di Volkswagen? La domanda fu posta dall'Economist (il settimanale britannico è controllato da Exor, la holding degli eredi Agnelli) il 31 luglio del 2023 e la risposta non fu una festa: il settore impiega direttamente circa 900mila persone, il 2% del totale della Germania, ma con i fornitori e i lavoratori indiretti si arriva a oltre 2,5 milioni di individui (il 5% della forza lavoro), l'automotive tedesco inoltre traina la ricerca nella manifattura (oltre il 40%) e mantiene in vita popolose aree urbane (.. liberoquotidiano

«Ci sono fake news che dicono che Stellantis se ne va dall’Italia. Noi qui ci sentiamo a casa. Siamo i leader di questo mercato con più del 34% di quota. Dicono che non siamo interessati e si chiamano per questo i cinesi. open.online

Ci sono 27 gradi a Torino, come se fosse estate: 12mila persone sono scese in piazza per chiedere a Stellantis risposte chiare su occupazione e transizione ecologica. Il cambiamento climatico c’entra poco con la crisi senza fine dell’automotive made in Italy. ilfattoquotidiano

Stiamo per assistere all’esplosione di una stella: sarà visibile dalla Terra per una settimana - stiamo per assistere all’esplosione di una stella: sarà visibile dalla Terra per una settimana - La nova T Coronae Borealis (T CrB), conosciuta anche con il nome di Blaze Star (letteralmente “stella “fiammeggiante”), sta per regalare spettacolo con una nuova enorme esplosione, prevista tra maggio ... fanpage

Il David e la stella All’asta a Genova 400 cimeli della Lollo - Il David e la stella All’asta a Genova 400 cimeli della Lollo - I lotti messi in vendita da Wannenes a Villa Carrega Cataldi: c’è anche una statua dell’attrice realizzata da Pio Manzù ... genova.repubblica