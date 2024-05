Stephen King è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

(Di sabato 25 maggio 2024) Ladeipiùvede in. Accanto a lui il compianto Franco Di Mare e l’intramontabile Dino Buzzati., dal tredicesimo all’undicesimo posto, fonte mikaline.itIn tredicesima posizione “Il miraggio” di Camilla Läckberg e Henrik Fexeus. Ritornano Mina Dabiri e Vincent Walder in un nuovo delicato caso che li vede coinvolti nel ritrovamento di alcune misteriose ossa. Al dodicesimo posto “La nuova manomissione delle parole” di Gianrico Carofiglio. Questo libro è una riflessione storicizzata e attuale sull’uso improprio delle parole e sulla possibilità di restituire ad esse il loro vero significato. In undicesima posizione “Il nuovo impero arabo. Come cambia il Medio Oriente e quale ruolo avrà nel nostro futuro” di Federico Rampini. Al centro di questo saggio c’è la rivoluzione civilizzatrice ed economica che sta dando un nuovo ruolo nello scacchiere del mondo all‘Arabia Saudita.

Tra i più grandi e venduti autori degli ultimi 50 anni, re incontrastato del thriller e dell'horror: Stephen King torna da oggi, martedì 21 maggio, nelle librerie italiane con il romanzo You like it darker - Salto nel buio, edito da Sperling & Kupfer. today

Doctor Sleep: le differenze tra il libro di Stephen King e il film con Ewan McGregor Nel 1980 è arrivato al cinema Shining, capolavoro di Stanley Kubrick basato sull’omonimo romanzo del 1977 di Stephen King. Combinando le atmosfere tipiche del più noto degli autori del brivido al rigore estetico del regista di 2001: Odissea nello spazio, il film si afferma ancora oggi come un’opera di straordinaria potenza visiva ed emotiva, capace di incutere profondo timore negli spettatori pur non mostrando nulla di esplicitamente scioccante, bensì la “semplice” discesa nella pazzia del protagonista Jack Torrance. cinefilos

Su Netflix una miniserie thriller da vedere: 10 episodi ispirati da un romanzo di Stephen King. - Su Netflix una miniserie thriller da vedere: 10 episodi ispirati da un romanzo di stephen king. - Scopri la recensione e guarda una miniserie thriller su Netflix tratta da un agghiacciante racconto di stephen king. agendaonline