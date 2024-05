Stellantis promuove con sue offerte auto prodotte in Italia

(Di sabato 25 maggio 2024)aggiunge agli incentivi statalispecifiche per Fiat, Alfa Romeo e Jeep. La principale riguarda la 500 elettrica con 'il social leasing by Fiat': i primi mille clienti privati con un Isee sotto i 30.000 euro, che rottameranno un'vecchia, potranno guidare la vettura, per tre anni senza alcun costo. L'iniziativa 'Diamo valore al Made in Italy è rivolta ai veicoli dei band Alfa Romeo, Fiat, Jeep, prodotti negli impiantini "a conferma del ruolo cruciale del Paese all'interno dell'azienda. Una doppia azione, quella governativa e quella di, che porterà effettivi positivi non solo per i clientini ma anche per le stesse attività produttive negli stabilimenti nazionali". .

