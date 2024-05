Stella Chiarini di Soci alle finali a Milano nei Campionati Internazionali dei Giochi Matematici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Arezzo, 25 maggio 2024 – Ma chi l’ha detto che le ragazze non sono brave nelle materie scientifiche? A, come in tante altre scuole, non è così.della II B della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo diha avuto accessoneideipromossi dalla Bocconi.ha disputato i quarti finale online, per poi passaresemiad Arezzo a cui partecipavano 200 ragazzi e ragazze e qui si è classificata tra i primi quindici per lenon è stata sola, ma sempre accompagnata dall’affetto della sua classe, dal sostegno della sua insegnate Giovanna Giovani e da tanti altri studenti degli istituti del Casentino. La docente Giovanna Giovani, che ogni anno sostiene i suoi studenti nella partecipazione a questo tipo di manifestazioni, parla di un grande interesse delle ragazze nei confronti della matematica e in generale delle materie scientifiche.