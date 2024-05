Stefano De Martino - spuntano voci sul ritorno di fiamma con una ex

(Di sabato 25 maggio 2024) Non è bastato il contratto pluriennale con la Rai e la sua futura conduzione di Affari Tuoi su Rai 1 a far tacere ledi gossip suDe, ex ballerino di Amici e oggi conduttore di successo che è stato avvistato con una sua ex. Il napoletano non è nuovo al gossip, anzi.

Lucio Presta senza filtri su De Martino e Amadeus, stilettate ai “big” e carezza a Barbara D’Urso: “Torna presto in tv” - Lucio Presta senza filtri su De martino e Amadeus, stilettate ai “big” e carezza a Barbara D’Urso: “Torna presto in tv” - Il manager delle star non perdona l’ex conduttore del Festival e svela anche un retroscena sul ritorno in tv di Barbara D’Urso. Scopri di più. libero

Emma Marrone compie 40: l'attacco ai giornalisti. Tutta colpa di Stefano De Martino - Emma Marrone compie 40: l'attacco ai giornalisti. Tutta colpa di stefano De martino - Emma Marrone, la cantante che ha conquistato il cuore dell'Italia con la sua voce graffiante e la sua personalità vulcanica, oggi spegne 40 candeline. Un traguardo importante per un'artista che, da qu ... msn

Stefano De Martino, quanto guadagna con il nuovo contratto Rai: «Mega compenso, blindato per 4 anni» - stefano De martino, quanto guadagna con il nuovo contratto Rai: «Mega compenso, blindato per 4 anni» - stefano De martino è uno dei conduttori italiani più amati dal pubblico e, in poco tempo, è diventato un volto di punta della Rai. Proprio per questo, l'azienda ha deciso ... leggo