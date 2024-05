Stefano de Martino - quanto guadagna con il nuovo contratto Rai

(Di sabato 25 maggio 2024) Personaggi Tv.De. Il noto conduttore televisivo pronto a riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Amadeus. Per il momento potrebbe condurre “Affari tuoi” e dopo i due anni di Carlo Conti potrebbe passare al timone del Festival di Sanremo. Nel frattempo spuntano anche le cifre del suo. (Continua…) Leggi anche: Massimo Giletti torna in Rai: l’indiscrezione sule il futuro del conduttore Leggi anche: “L’Isola dei Famosi” 2023, cachet da capogiro per i naufraghi: ecco chi prende di piùDevolto della Rai Dopo l’addio di Fabio Fazio e soprattutto di Amadeus, la Rai ha deciso di puntare su Carlo Conti, che condurrà il Festival di Sanremo per i prossimi due anni, e suDe. Il conduttore televisivo napoletano avrebbe da pochi giorni firmato unpluriennale con la rete pubblica.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a tvzap©

Stefano De Martino è stato recentemente avvistato all'evento di The Attico, il famoso brand di moda fondato dalle italiane Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Questo incontro ha riacceso il gossip sulla vita sentimentale dell'affascinante conduttore Rai, già oggetto di molte voci di corridoio nelle ultime settimane. tvpertutti

Lucio Presta, potente manager della tv, torna a parlare del suo ex assistito Amadeus. L’occasione è il Festival della Tv […] Continua a leggere Lucio Presta: “Stefano De Martino? Chi una volta, poi tradisce sempre” su Perizona. perizona

Lucio Presta, potente manager della tv, torna a parlare del suo ex assistito Amadeus. L’occasione è il Festival della Tv […] Continua a leggere Lucio Presta: “Stefano De Martino? Chi tradisce una volta, poi tradisce sempre” su Perizona. perizona

Lucio Presta: «Amadeus Ha fatto una cosa che non si fa. Di Martino Chi tradisce una volta tradisce sempre - Lucio Presta: «Amadeus Ha fatto una cosa che non si fa. Di martino Chi tradisce una volta tradisce sempre - «Io ho vuotato il sacco rispettando tempi e modi. Amedeo, che io stimo moltissimo dal punto di vista personale, ha fatto una cosa che non si fa neanche a chi fa del male. A Capodanno ... ilmattino

Lucio Presta: «Amadeus Ha fatto una cosa che non si fa. De Martino Chi tradisce una volta tradisce sempre» - Lucio Presta: «Amadeus Ha fatto una cosa che non si fa. De martino Chi tradisce una volta tradisce sempre» - «Io ho vuotato il sacco rispettando tempi e modi. Amedeo, che io stimo moltissimo dal punto di vista personale, ha fatto una cosa che non si fa neanche a chi fa del male. A Capodanno ... leggo

Lucio Presta: "Amadeus ha fatto una cosa terribile. De Martino Chi tradisce una volta tradisce sempre" - Lucio Presta: "Amadeus ha fatto una cosa terribile. De martino Chi tradisce una volta tradisce sempre" - Il manager dei vip parla al Corriere: "Non si fa nemmeno se una persona ti ha fatto veramente del male. Barbara D'Urso La sua storia è molto ... huffingtonpost