Stefano De Martino gossip | è tornato con una sua ex? Gesto sospetto

(Di sabato 25 maggio 2024)Deè stato recentemente avvistato all'evento di The Attico, il famoso brand di moda fondato dalle italiane Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Questo incontro ha riacceso ilsulla vita sentimentale dell'affascinante conduttore Rai, già oggetto di molte voci di corridoio nelle ultime settimane. Da giorni l'ex professionista di Amici di Maria De Filippi è al centro dell'attenzione mediatica, in attesa del suo approdo su Rai1 alla conduzione di Affari Tuoi, il celebre game show di successo fino ad ora condotto da Amadeus. Prima di affrontare eventuali nuove sfide televisive,Desta godendosi le prime fasi delle vacanze estive. Attraverso i suoi social, è solito tenere informati i suoi numerosi fan con foto e video delle sue attività. Recentemente, le sue Instagram stories hanno suscitato l'interesse dei followers, mostrandolo all'evento di The Attico. La sua presenza all'evento delle fondatrici di The Attico non è passata inosservata, soprattutto considerando i precedenti legami tra l'ex ballerino e Gilda Ambrosio.

Dagospia ha sollevato un mistero nel mondo dello spettacolo, affermando che un conduttore ben noto è stato visto in compagnia di una influente politica di centro-destra in un hotel a Napoli. Sebbene i nomi non siano stati dichiarati, alcuni indizi suggeriscono che potrebbe trattarsi di Stefano De Martino e Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. tvpertutti

Incredibile bomba gossip su Stefano De Martino. Infatti, le ultime voci che hanno tirato in ballo il conduttore lo darebbero insieme ad una politica molto influente. E questo cambierebbe veramente tanto nella vita sentimentale di lui, che si trova in uno dei momenti più belli ed interessanti della sua carriera professionale. caffeinamagazine

