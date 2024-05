Stasera il concerto di Allevi | | Noi senza tavoli da mercoledì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Fervono i preparativi per ildi Giovannichenella sua amata piazza del Popolo si esibirà per una tappa del suo ‘Piano solo tour 2024’. Ma mentre da un lato c’è chi freme per l’attesa, dall’altro invece qualcuno impreca per i disagi causati dall’allestimento dell’imponente palco. Il suo posizionamento ha costretto già da giorni alcune attività commerciali del salotto più bello d’Italia a dover rinunciare alla possibilità di utilizzare i propri arredamenti esterni, andando incontro all’impossibilità di lavorare e perdendo di fatto una buona parte degli incassi. "Ben vengano le iniziative e gli eventi in piazza – commentato Simone Matteucci e Luca Citeroni di Frittò –, però il disagio che viene arrecato alle attività non può iniziare già ilprecedente se ilè programmato per il sabato. Tra l’altro domenica resteremo ancora chiusi perché dovranno smontare il palco.