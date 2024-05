Star Wars - George Lucas critica la gestione Disney | Le mie idee? Andate perse

Cannes 2024: George Lucas si racconta in una lunga masterclass. L'occasione è di quelle imperdibili: George Lucas a Cannes 2024 protagonista di una lunga masterclass sulla sua carriera. Sono anni che il regista, sceneggiatore e produttore non fa interviste e ora invece, volato sulla Croisette per ricevere la Palma d'oro onoraria alla carriera (la seconda di questa edizione, dopo quella data in apertura di festival a Meryl Streep), questa volta ha parlato per un'ora e mezza.

movieplayer