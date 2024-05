Stampa estera - a Lukaku il premio ‘Miglior giocatore straniero’

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 25 maggio 2024) (Adnkronos) – E’ stato consegnato a Trigoria il“Miglior Atleta Straniero in Italia” a Romeludi origine belga e attaccante della Roma che da sempre si è distinto per la sua abilità nel fare gol. Ilè stato consegnato oggi alla presenza del comitato sportivo composto da Alba Kepi, Elizabeth Missland, Dundar Kesapli (anche consigliere Ussi Roma), Maarten van Aalderen e Baris Seckin. “Sono felice di ricevere questo”, ha dichiarato l’attaccante. IlSportivo dell’Associazione dellaviene assegnato ogni anno ai migliori atleti delle Federazioni Italiane in diverse categorie sportive. Ilnasce nel 1991 e, per la prima volta, furono assegnati i premi al miglior atleta dell’anno, miglior atleta straniero in Italia e ilalla carriera. Lariunisce diversi giornalisti di vari paesi nel mondo che svolgono attività come corrispondenti.