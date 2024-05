Stadio Milan - referendum bocciato | I cittadini? Solo spettatori

(Di sabato 25 maggio 2024)ilsul futurodel, "a San Donato è vietata la partecipazione". Dopo che il collegio dei garanti ha giudicato inammissibile la consultazione popolare richiesta dal comitato "no", si susseguono commenti e reazioni. "Con cavilli e argomentazioni del tutto opinabili, si è deciso contro la consultazione e la partecipazione attiva - osserva Annalisa Molgora, tra i referenti del comitato -. Così isono relegati al ruolo di semplici". "Questopoteva rappresentare un momento di svolta a San Donato. Così non si è voluto - prosegue Innocente Curci, altro referente dei “no” -. Tra i sottoscrittori della proposta referendaria vi erano anchee cittadine che non avevano ancora maturato una posizione netta, ma chiedevano di poter contare nel processo decisionale". La richiesta di una consultazione è stata respinta poiché la realizzazione di uno, ancorché riguardi il territorio di San Donato, è una questione sovraccomunale e non squisitamente locale.

