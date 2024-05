Spunti di vista L’EuroAtalanta mette in cassa quasi 85 milioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Mola Più forte, più bella, più amata, ma anche più ricca l’Atalanta. La magica notte di Dublino va oltre lo storico successo sportivo, perché è pure una vera e propria fortuna dal punto dieconomico. Grazie alla conquista dell’Europa League, la Dea porta a casa un ricco bottino se è vero che il tesoretto guadagnato nella manifestazione è salito a 34,6di euro. Nel dettaglio, oltre ai 12,2inti prima dell’inizio della competizione (tra bonus di partecipazione, ranking storico e market pool), i nerazzurri hanno ottenuto 3,11come “bonus“ per i risultati conseguiti nel girone, 1,1per il primo posto proprio nel raggruppamento e altri 6,9di euro per i vari passaggi turno (dagli ottavi alle semifinali). A questi si sono aggiunti 4,6di euro per l’approdo in finale, 4per la vittoria e 3,5come gettone per disputare la Supercoppa il prossimo 14 agosto contro la vincente della Champions League (una tra Real Madrid e Bayern Monaco).