Spray al peperoncino in ambulatorio - nei guai informatrice farmaceutica di Ancona

(Di sabato 25 maggio 2024) "L’Associazione italiana informatori scientifici del farmaco e la categoria tutta degli informatori scientifici del farmaco si dissociano in merito all’accaduto". Con una lettera aperta scritta dal presidente Gianluca Falasca (nella foto), l’Aiisf Marche si esprime riguardo a quanto avvenuto l’altro giorno nel polidi Porto Recanati. Lì, un’aveva litigato con un portorecanatese in coda dal medico di base, per poi usare unoale scatenare il panico tra i presenti. "L’associazione si dissocia da azioni di questo genere che minano la nostra credibilità e il nostro lavoro che è di supporto alla classe medica – aggiunge Falasca –. Queste azioni non sono solo lesive nei confronti degli assistiti e di chi li assiste quotidianamente, ma anche nei confronti di professionisti che ogni giorno si adoperano per portare la corretta informazione sulle terapie e migliorare la qualità della vita delle persone".