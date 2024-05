Sport in tv oggi sabato 25 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 25 maggio 2024)25ci aspetta una giornata ricca di. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Montecarlo per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Catalogna per la MotoGP. Il Giro d’Italia propone la penultima tappa con la doppia durissima ascesa al Monte Grappa, l’Italia affronterà il Giappone nella Nations League di volley maschile, la Diamond League di atletica leggera farà tappa a Eugene. I tornei di tennis della settimana giungono alla conclusione con le rispettive finali, in modo da lasciare poi spazio al Roland Garros che scatterà domani. L’equitazione offrirà lo spettacolo di Piazza di Siena, ci sarà da divertirsi anche con gli Europei di ginnastica ritmica che propongono le finali all-around per individualiste e per le squadre. Da non dimenticare la gara-2 della finale scudetto di pallanuoto maschile tra Pro Recco e Savona, ma anche le semifinali dei playoff di basket maschile.

Benevento, con la Torres per prendersi un posto nella final four: Auteri valuta una doppia novità - Benevento, con la Torres per prendersi un posto nella final four: Auteri valuta una doppia novità - Un’altra notte per misurare desideri e consapevolezze. Il Benevento di Auteri insegue il passaggio del turno e la definitiva consacrazione tra le regine della Serie C, nella sua prova di forza più int ... ilsannioquotidiano

Sabato pomeriggio al Garilli la Special Dream Cup 2024 di calcio paralimpico - sabato pomeriggio al Garilli la Special Dream Cup 2024 di calcio paralimpico - A partire dalle ore 14 si sfideranno lo Special Dream Team di Piacenza, Senza Barriere Bologna Calcio, Pavia Special Team e il Parma Calcio special ... sportpiacenza

Sport in tv oggi (sabato 25 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - sport in tv oggi (sabato 25 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 25 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Montecarlo per la ... oasport