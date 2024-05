Sport in tv oggi sabato 25 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 25 maggio 2024)25ci aspetta una giornata ricca di. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Montecarlo per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Catalogna per la MotoGP. Il Giro d’Italia propone la penultima tappa con la doppia durissima ascesa al Monte Grappa, l’Italia affronterà il Giappone nella Nations League di volley maschile, la Diamond League di atletica leggera farà tappa a Eugene. I tornei di tennis della settimana giungono alla conclusione con le rispettive finali, in modo da lasciare poi spazio al Roland Garros che scatterà domani. L’equitazione offrirà lo spettacolo di Piazza di Siena, ci sarà da divertirsi anche con gli Europei di ginnastica ritmica che propongono le finali all-around per individualiste e per le squadre. Da non dimenticare la gara-2 della finale scudetto di pallanuoto maschile tra Pro Recco e Savona, ma anche le semifinali dei playoff di basket maschile.

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, sabato 18 maggio: in programma il tennis con il torneo combined di Roma, i motori con la F1, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tiro a volo con gli Europei, la canoa slalom con gli Europei, e molto altro. oasport

Tutto pronto per un sabato di sport imperdibile e da seguire in tv. Oggi, 18 maggio, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka si sfideranno in occasione della finale femminile degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Ma c’è grande attesa anche per vedere la semifinale di doppio che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. sportface

Festa dello Sport Lucca. Entro il 30 le domande per aderire al bando - Festa dello sport Lucca. Entro il 30 le domande per aderire al bando - L’amministrazione ricerca associazioni, società sportive ed enti di promozione sportiva interessati a collaborare all’organizzazione e svolgimento della Festa dello sport che si terrà sabato 15 giugno ... lanazione

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport: “Milan, i rossoneri hanno scelto: avanti Fonseca” - La prima pagina de La Gazzetta dello sport: “Milan, i rossoneri hanno scelto: avanti Fonseca” - Prima pagina de La Gazzetta dello sport, relativa a oggi sabato 25 settembre, interamente dedicata al matrimonio ormai certo tra Paulo Fonseca e il Milan. Il ... footballnews24