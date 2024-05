(Di sabato 25 maggio 2024) È stata ordinata dalunaalla ricerca di un relitto di trecento anni fa pieno didal valore di miliardi di euro Una caccia a un tesoro sparito centinaia di anni fa. No, non è l’inizio di un avvincente racconto piratesco, ma solo l’ultima decisione presa dalcolombiano. Per comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando, però, è necessario fare un salto indietro all’8 giugno 1708. I protagonisti di questa storia sono un galeone spagnolo, il San José, composto da 3 alberi e 62 cannoni, e il suo equipaggio di quasi 600 marinai. Di ritorno dai Caraibi, dove avevano consegnato alcune merci, portavano con loro alcune ricchezze destinate alla Corona catturate dalle miniere di Potosi in Perù. Mentre intraprendevano la rotta per casa, però, si sono imbattuti in unainglese. Ilcolombiano ha ordinato il recupero di un relitto e del suo tesoro (Screenshot Twitter) – Notizie.

Spedizione del governo per trovare una nave affondata piena di tesori - spedizione del governo per trovare una nave affondata piena di tesori - È stata ordinata dal governo una spedizione alla ricerca di un relitto di trecento anni fa pieno di tesori dal valore di miliardi di euro Una caccia a un tesoro sparito centinaia di anni fa. No, non è ... notizie

Giappone: governo annuncia nuove sanzioni alla Russia per l'importazione di armi nordcoreane - Giappone: governo annuncia nuove sanzioni alla Russia per l'importazione di armi nordcoreane - Il governo del Giappone ha annunciato oggi l'imposizione di nuove sanzioni a nove entità con sede in Russia e ad un cittadino di quel ... agenzianova

Kenya-Etiopia: governo etiope riceve primo carico tramite il porto di Lamu - Kenya-Etiopia: governo etiope riceve primo carico tramite il porto di Lamu - Nairobi, 13 mag 11:45 - (Agenzia Nova) - Il governo dell'Etiopia ha ricevuto il suo primo carico ... La Mv Abbey II è stata la più grande spedizione di fertilizzanti sfusi ad aver attraccato in Kenya. agenzianova