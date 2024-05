Spari in strada a Roma - chi è il 28enne che ha ucciso Caterina Ciurleo | è vicino ai Casamonica

Chi è Dante Spinelli, il 28enne accusato di aver ucciso Caterina Ciurleo durante una faida per il controllo del territorio - Chi è Dante Spinelli, il 28enne accusato di aver ucciso caterina Ciurleo durante una faida per il controllo del territorio - Uno di quei proiettili, vagante, ha centrato la Smart dov'era a bordo caterina Ciurleo, 81 anni, e l'ha uccisa. Con precedenti e residente a pochi metri dal luogo del ferimento, Dante Spinelli è stato ... romatoday

Caterina Ciurleo, uccisa nella sparatoria a Villaggio Prenestino: fermato un 28enne - caterina Ciurleo, uccisa nella sparatoria a Villaggio Prenestino: fermato un 28enne - Gli investigatori hanno fermato un 28enne per la sparatoria a Villaggio Prenestino che ha colpito e ucciso caterina Ciurleo ... ilcorrieredellacitta

Spari a Roma in strada, l'amica di Caterina Ciurleo (uccisa) rimasta sotto choc. «È sopravvissuta, ma non parla» - Spari a Roma in strada, l'amica di caterina Ciurleo (uccisa) rimasta sotto choc. «È sopravvissuta, ma non parla» - È sopravvissuta, ma quello che ha vissuto giovedì pomeriggio non lo dimenticherà mai. Vedere quel colpo di pistola ferire mortalmente l'amica è stata ... ilmessaggero