Spalletti sotto accusa - incredibile stoccata | Non ha deciso da solo

(Di sabato 25 maggio 2024) Convocazioni a EURO 2024, l’agente del calciatore non risparmia Luciano: pesante attacco ai danni del Commissario tecnicoha pochi giorni fa diramato l’elenco delle convocazioni a EURO 2024. Tra i calciatori esclusi spicca l’assenza di Matteo Politano. L’esterno azzurro, nonostante la travagliata stagione del Napoli, è stato autore di un’ottima stagione. Ha messo a referto ben 8 reti e 7 assist in campionato, concludendo la stagione come quinto italiano in Serie A con più gol: l’azzurro ha dinanzi a sé nella speciale classifica Pinamonti e Scamacca a quota 11, Orsolini (10 gol) e Berardi (9 gol). L’esterno mancino del Napoli non è però l’unico scontento dell’elenco dei pre-convocati di. Il Ct ha lasciato fuori nomi importanti come Locatelli o Immobile da anni perni della Nazionale, ma anche sorprese come il giovane Colpani o lo juventino Kean. Altro nome in forte ascesa per le convocazione, ma che poi non ah trovato riscontro, è Bonaventura, autore di un’ottima stagione alla Fiorentina, che concluderà con la finale di Conference League ad Atene.

La mancata convocazione di Giacomo Bonaventura a Euro 2024 non è andata giù al suo agente, Enzo Raiola. In un’intervista rilasciata a Tuttosport ha dichiarato: “Si tratta di un’esclusione inspiegabile. Ovviamente io tiferò Italia e spero che vinca, ma non riesco a spiegarmi la scelta di non chiamare un giocatore che ha segnato otto gol, che a giorni giocherà la finale di Conference League e che alle spalle una grande carriera“. sportface

Le convocazioni dell'Italia di Luciano Spalletti per gli Europei 2024 fanno ancora discutere. Dopo Locatelli e Gaetano per il Ct arriva il duro attacco di Enzo Raiola, agente di Bonaventura, l'altro escluso dalla spedizione azzurra. fanpage

Le scelte di Spalletti in vista di Euro 2024 fanno parlare l’intero campionato, il duro attacco al ct azzurro in merito alle convocazioni Oramai siamo alle porte del Campionato Europeo 2024 che avrà sede in Germania a partire dal 14 giugno fino al prossimo 14 luglio. rompipallone

