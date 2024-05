I campioni in carica pronti a mettersi in cammino per difendere il titolo in Germania. A distanza di 1055 giorni dal trionfo di Wembley, inizia una nuova avventura europea per la Nazionale, che venerdì 31 maggio si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per cominciare la preparazione a Euro2024. gazzettadelsud

Il commissario tecnico della nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha ufficializzato la lista dei 30 preconvocati per l’Europeo 2024. Nonostante le scelte fossero in gran parte attese, non mancano le sorprese e le esclusioni eccellenti. thesocialpost

L'ultimo turno di Serie A, poi sarà la volta di pensare agli Europei. Manca poco alla partenza degli Europei 2024, che saranno disputati non con sedi itineranti come nell'edizione 2020 (disputata nel 2021 per Covid) vinta dall'Italia, bensì in Germania. liberoquotidiano

Spalletti attaccato per i convocati dell’Italia agli Europei: “Inspiegabile, non ha scelto da solo” - spalletti attaccato per i convocati dell’Italia agli europei: “Inspiegabile, non ha scelto da solo” - Le convocazioni dell’Italia di Luciano spalletti per gli europei 2024 fanno ancora discutere. Dopo Locatelli e Gaetano per il Ct arriva il duro attacco di Enzo Raiola, agente di Bonaventura, l’altro ... fanpage

Euro 2024, Italia: i giocatori a rischio taglio dalla lista dei convocati - Euro 2024, Italia: i giocatori a rischio taglio dalla lista dei convocati - Alla manifestazione, che si svolgerà in Germania, prenderà parte anche l'Italia di Luciano spalletti, che si presenterà al torneo ... ha reso nota la lista dei 30 giocatori preconvocati per i ... today

Ag. Balotelli: "Si aspettava l'esclusione, ma sarebbe stato importante. Donnarumma in A Nulla è impossibile..." - Ag. Balotelli: "Si aspettava l'esclusione, ma sarebbe stato importante. Donnarumma in A Nulla è impossibile..." - Giacomo Bonaventura out, ma anche Mario Balotelli. L`attaccante italiano, oggi all`Adana Demirspor, non rientra tra i 30 pre-convocati dal ct Luciano spalletti. calciomercato