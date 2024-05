Spal - martedì il vertice tra Curva e Comune Gli ultras | Preoccupa il silenzio societario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024)prossimo alle 15 tifoseria, società biancazzurra e amministrazione comunale torneranno a parlarsi. La sede è la stessa dell’incontro effettuato tre mesi e mezzo fa, la residenza comunale. Così come l’obiettivo del gruppoOvest Ferrara, determinato a "raggiungere un accordo che possa garantire alla città di non perdere il marchioin caso di eventuali fallimenti, come già avvenuto in passato". Il recente deferimento del club di via Copparo ha alimentato lazione del tifoseria, come conferma il comunicato degli: "Il tema resta attuale visto che siamo di fronte a una società che a bilancio segna 13,9 milioni di euro di passivo e un indebitamento complessivo di 35 milioni di euro, e a una gestione tutt’altro che trasparente considerando che da tre anni vengono sbandierati obiettivi e programmi che non trovano nessun riscontro nella realtà – recita la nota –.