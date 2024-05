(Di sabato 25 maggio 2024) Arrestati due spacciatori marocchini dai carabinieri di Busto Arsizio. Secondo gli accertamenti svolti dagli inquirenti, i due uomini avevano creato un fiorente giro dineidi Cascina Costa a Samarate, nel Basso Varesotto. Le manette sono scattate per T. J., di 39 anni, residente in provincia di Varese, e di L. A., di 42 anni. Le indagini,che hanno visto il contributo delle stazioni dei carabinieri di Lonate Pozzolo e di Samarate, hanno consentito di accertare che neidiera attivo, da circa un anno e mezzo, undi spacciatori di origini maghrebine, tra cui i due arrestati, entrambi con precedenti specifici,chedi sostanze, soprattutto cocaina ed eroina, diversedi assuntori.

Sesto Calende (Varese), 11 maggio 2024 – I Carabinieri della Stazione di Sesto Calende coadiuvati da quelli della Compagnia di Gallarate hanno arrestato due cittadini magrebini dediti al cosiddetto spaccio nei boschi. Legnano operazione carabinieri contro lo spaccio di droga nei boschi 14 02 2024 Alle prime luci dell'alba è scattata l'operazione che ha portato all'arresto dei due uomini che sono stati sorpresi nel sonno all'interno di una tenda da campeggio in cui si rifugiavano al termine delle giornate passate a spacciare. ilgiorno

Samarate (Varese) - Arrestati due spacciatori marocchini dai carabinieri di Busto Arsizio. Secondo gli inquirenti, avevano creato un fiorente giro di spaccio nei boschi di Cascina Costa a Samarate. Le manette sono scattate per T. ilgiorno

Spaccio di stupefacenti nei boschi a ridosso di Malpensa. Individuato un gruppo che riforniva centinaia di persone - spaccio di stupefacenti nei boschi a ridosso di Malpensa. Individuato un gruppo che riforniva centinaia di persone - Due spacciatori marocchini sono stati arrestati dai carabinieri a Busto Arsizio per aver gestito un giro di spaccio attivo nei boschi di Cascina Costa a Samarate. Le indagini hanno rivelato un ... ilgiorno

In manette due spacciatori che operavano nei boschi di Samarate, all’arrivo dei Carabinieri uno si lancia dalla finestra - In manette due spacciatori che operavano nei boschi di Samarate, all’arrivo dei Carabinieri uno si lancia dalla finestra - Entrambi gli uomini finiti in manette hanno precedenti penali e facevano parte di un gruppo di spacciatori che da un anno e mezzo circa operava nella zona rifornendo di cocaina ed eroina centinaia di ... varesenews

Spaccio nei boschi di Cascina Costa, colpo alla gang dei marocchini: 2 arresti e 2 denunce - spaccio nei boschi di Cascina Costa, colpo alla gang dei marocchini: 2 arresti e 2 denunce - Il gruppo era riuscito a mettere in piedi una fiorente attività, rifornendo in particolare di cocaina ed eroina diverse centinaia di assuntori ... ilgiorno