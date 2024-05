Spaccata da Fratticioli Auto usata come ariete e bottino da 80mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Perugia, 25 maggio 2024 – Un suvper mandare in frantumi le vetrine del negozio e poterlo così saccheggiare. È successo in via Piccolpasso. A essere preso di mira, il negozio di fotografiafoto store. Unche, secondo le prime stime, si aggirerebbe intorno agli. Attrezzatura fotografica, macchine, videocamere, obiettivi, borse e materiale vario che i ladri, secondo quanto ricostruito, avrebbero depositato in sacchi di plastica, poi caricati sullo stesso fuoristrada utilizzato. Un altro sacco, anch’esso riempito di materiale tecnologico per un valore di circa 40mila, sarebbe stato abbandonato dalla banda prima della fuga. Perché i ladri, almeno tre, secondo quanto ricostruito, sono stati messi in fuga da un residente. Il cittadino, svegliato nel cuore della notte dal boato provocato dalla, ha iniziato ad urlare contro i malviventi per poi dare l’allarme, mentre entrava in funzione anche il sistema di sicurezza dell’attività commerciale che ha inondato il locale di fumo.