Sottopasso allagato e invaso dalle nutrie

(Di sabato 25 maggio 2024) "Da mesi ilpedonale della Montecatini è sommerso di acqua putrida, dove proliferano zanzare e persino alcune. Bisogna risolvere la situazione soprattutto sotto il profilo igienico, ma anche per ripristinare un importante collegamento usato da diversi concittadini". È quanto denuncia, a Porto Recanati, una residente di 50 anni che preferisce rimanere anonima. E il riferimento è alsituato all’altezza della linea ferroviaria, che collega il parco dell’Amicizia di via Brodolini con il tratto del lungomare centro-sud, dove si trova l’ex capannone Nervi. Da mesi ilcon acqua visibilmente sporca, e negli ultimi tempi sono state avvistate delle, che scorrazzano in quella zona. Non a caso, diversi portorecanatesi hanno più volte segnalato la situazione sui social network, chiedendo all’amministrazione comunale di risolvere tale criticità.

Maltempo, allarme rosso in Veneto: allagamenti e ponti crollati. Zaia: 'Disastro'. Ancora allerta per Milano e Lombardia - ...hanno salvato due donne rimaste intrappolate all'interno della loro auto in un sottopasso allagato ... Per Zaia tra le cause vi è anche l'azione sugli argini di nutrie e tassi: 'Lo sfondamento a ... ilfattoquotidiano

Maltempo, allarme rosso in Veneto: allagamenti e ponti crollati. Zaia: 'Disastro'. Ancora allerta per Milano e Lombardia - ...hanno salvato due donne rimaste intrappolate all'interno della loro auto in un sottopasso allagato ... Per Zaia tra le cause vi è anche l'azione sugli argini di nutrie e tassi: 'Lo sfondamento a ... ilfattoquotidiano