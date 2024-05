Sotto traccia gli effetti nefasti del baccano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Inquinamento acusticovalutato, nonostante sia acclarato l’impatto sulla salute. Lo stesso vale per quelli luminoso e atmosferico visto che, nonostante siano noti glisulla salute, i progressi per ridurre le emissioni sono ancora troppo lenti. "Sicuramente l’impatto del rumore èvalutato – spiega Celestino Panizza (nella foto), medico del lavoro bresciano, membro di Isde Brescia – Dovrebbe essere invece preso in considerazione perché, oltre agli aspetti diretti che si manifestano a fronte di certi livelli, il problema è che l’esposizione costante al rumore reca disturbo al ritmo sonno-veglia. Lo stesso vale per l’inquinamento luminoso, che modifica anche gli equilibri eco-sistemici". Problematiche che restano, nonostante l’Agenzia Europea per l’Ambiente abbia ben evidenziato che il rumore ambientale, e in particolare quello da traffico stradale, rimane un grave problema per la salute e il benessere di milioni di europei.