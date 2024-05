Sostegno - è già polemica per il doppio canale di specializzazione e per la conferma dei supplenti da parte delle famiglie

(Di sabato 25 maggio 2024) Neanche il tempo di approvare il decreto scuola che il Governo e in particolare il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, si trovano davanti un coro di proteste. Specialmente per quanto riguarda le misure sul. Infatti, il decreto-legge contiene un “pacchetto” di misure rivolte alla creazione di undiper L'articolo . .

Prato, contestazione di Salvini di "Non una di meno": polemica sul cartellone «Gesù trans» - Prato, contestazione di Salvini di "Non una di meno": polemica sul cartellone «Gesù trans» - Circa trenta persone, manifestanti femministe e del gruppo “Non una di meno”, hanno protestato urlando slogan antifascisti ed un cartello che ha attirato l’attenzione di molti. Le risposte di Salvini ... corrierefiorentino.corriere

Potere al Popolo: blitz al Palazzo della Regione in sostegno degli studenti pro Palestina - Potere al Popolo: blitz al Palazzo della Regione in sostegno degli studenti pro Palestina - "Come Potere al Popolo sin dal giorno zero abbiamo fatto parte di questa mobilitazione, attraversando le università occupate e mettendo in piedi una rete di sostegno per il materiale logistico ... torinoggi

La polemica sull'accordo migratorio tra Italia e Albania: il premier Rama risponde - La polemica sull'accordo migratorio tra Italia e Albania: il premier Rama risponde - Il primo ministro albanese Edi Rama ha recentemente risposto alle affermazioni riportate dal quotidiano Repubblica, che lo citava come critico dell'accordo sull'immigrazione siglato con l'Italia. Rama ... informazione